2019-06-28T16:31:53+03:00
Общество

Сегодня в Саратове открыты смены в пяти лагерях

На очереди еще четыре
Дарья Вострикова
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Муниципальные детские лагеря Саратова начинают получать разрешения на открытие смен.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в мэрии.

С сегодняшнего дня открыты учреждения под названиями «Дубки», «Мечта», «Звездочка», «Молодежный», «Звездный».

Завтра к списку присоединится «Родничок», 30 июня – «Романтик», «Дружба», «Березка».

В начале июля ребят готовы принять «Восход» и «Маяк».

Неизвестным остается ситуация с лагерем «Лесная республика», решение еще не принято. Все родители оповещены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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