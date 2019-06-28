Саратовский Минстрой отказался признавать 95-летнюю вдову ветерана нуждающейся в жилье

СЕГОДНЯ 16:24 2019-06-28T16:24:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Саратова прокуратура встала на защиту интересов вдовы ветерана Великой Отечественной войны.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, 95-летняя женщина проживает в доме вместе с людьми, которые не являются ей родственниками.

Однако в министерстве строительства и ЖКХ ее отказались ставить на учет как нуждающуюся в жилье, считая, что она все же входит в число членов семьи собственника квартиры. Но при этом чиновники не смогли предоставить подтверждающих это документов.

Прокурор района обратился в суд с иском к Минстрою о признании такого решения незаконным. Суд постановил поставить вдову на учет. Также апелляционная жалоба министерства не была удовлетворена.

ИСТОЧНИК KP.RU