В ресторане Саратова обокрали мужчину

СЕГОДНЯ 16:12 2019-06-28T16:12:02+03:00

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Вчера, 27 июня, полиция Фрунзенского района раскрыла кражу у 42-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в ночь с 23 на 24 марта гражданин отдыхал в ресторане на проспекте Кирова,2. Неизвестные забрали его телефон марки Samsung A52.

По подозрению в краже задержан 28-летний рецидивист. Он рассказал, что продал гаджет кому-то на Сенном рынке за 4 тыс. рублей, а деньги потратил на себя.

Мужчину отпустили под подписку о невыезде, ждать решения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU