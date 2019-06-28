Саратовец отсидит 15 лет и отдаст 1,5 млн рублей за разврат с падчерицей

СЕГОДНЯ 15:49 2019-06-28T15:49:56+03:00

Он два года истязал малышку

Изменить размер текста: A A

Суд признал 43-летнего саратовца виновным в 10 эпизодах иных действий сексуального характера с лицом, которому не исполнилось 14 лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, с сентября 2016 по сентябрь 2018 года мужчина совершал с падчерицей 2008 года рождения противоправные действия. Ребенок набрался мужества и все-таки рассказал об этом матери, а та обратилась в полицию.

Мужчину взяли под стражу. Он так и не признал свою вину.

Однако собранных доказательств оказалось достаточно чтобы определить его на 15 лет в колонию и удовлетворить иск потерпевшей стороны в 1,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU