Саратовец отсидит 15 лет и отдаст 1,5 млн рублей за разврат с падчерицей
Он два года истязал малышку
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Суд признал 43-летнего саратовца виновным в 10 эпизодах иных действий сексуального характера с лицом, которому не исполнилось 14 лет.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, с сентября 2016 по сентябрь 2018 года мужчина совершал с падчерицей 2008 года рождения противоправные действия. Ребенок набрался мужества и все-таки рассказал об этом матери, а та обратилась в полицию.
Мужчину взяли под стражу. Он так и не признал свою вину.
Однако собранных доказательств оказалось достаточно чтобы определить его на 15 лет в колонию и удовлетворить иск потерпевшей стороны в 1,5 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU