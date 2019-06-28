2019-06-28T16:35:44+03:00
Общество

Строительство онкоцентра в Саратове должно начаться к концу года

Там будет создан ПЭТ-центр
Армен Осипян
Поделиться:
Фото Армена ОсипянаФото Армена Осипяна
Изменить размер текста:

28 июня в пресс-центре «КП-Саратов» обсудили вопросы медицинской помощи онкологическим пациентам, а также перспективы развития онкологической службы Саратовской области.

- Саратовская область является регионом с довольно высокой заболеваемостью онкологией. Это сохраняется и в настоящее время. Кроме того, отмечается рост заболеваемости злокачественного образования. За пять месяцев этого года прирост составил 5,2% – заявил главный врач ГУЗ «Областного клинического онкологического диспансера» Сергей Вертянкин.

Эксперты отметили, что залогом успешного лечения является раннее выявление заболевания.

- Чем раньше начнется лечение, тем больше шансов у врача помочь пациенту справиться с заболеванием. Профилактический осмотр – успешное решение вопроса именно раннего выявления. Если население нацелено на ежегодный осмотр у врача с профилактической целью, это поможет ему и всему здравоохранению в целом. Профилактический осмотр сейчас включен в новый приказ «О порядке диспансеризации», который вышел 13 марта текущего года, – пояснила заместитель главного врача по клинико-эскпертной работе ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Маргарита Куликова.

По ее словам, медики сейчас активно приглашают жителей на прохождение диспансеризации.

Специалисты также отметили, что статистика не должна пугать население, а является поводом задуматься о прохождении диспансерного осмотра.

Как заявила председатель комиссии по защите прав пациентов Общественной палаты Саратовской области Татьяна Топилина, власти предусмотрели все для того, чтобы работающим гражданам было удобно прохождение диспансеризации. Для этого выделяется один день, который прибавляется к отпуску. Работодатель обязан отпустить своего сотрудника с сохранением заработной платы для прохождения диспансеризации.

Также вновь было отмечено, что в Саратове планируется строительство нового подразделения онкодиспансера. В настоящий момент выделен земельный участок. По планам, в 4-м квартале этого года должны начаться строительные работы. Программа рассчитана на три года. В конец 2021 или начале 2022 года новый диспансер должен быть введен в строй, что откроет новые перспективы. В новом онкодиспансера в планах создание ПЭТ-центра (позитронно-эмиссионная томография). Также планируется установка высокоэнергетических линейных ускорителей, которые позволят расширить спектр выполняемого лечения, в частности применение схемы известной как кибернож. Это границы хирургии и лучевой терапии. Благодаря ему можно добить полного удаления опухоли, также как при хирургическом вмешательстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове встали трамваи двух маршрутов
В Саратове у рецидивиста забрали чужой велосипед
Две улицы Заводского района до субботы остались без воды
Сегодня в Саратове открыты смены в пяти лагерях
В Саратове чиновники выявили нарушения в 51 автобусе
Саратовский Минстрой отказался признавать 95-летнюю вдову ветерана нуждающейся в жилье
Пожилой саратовец воткнул другу нож в шею
В ресторане Саратова обокрали мужчину
Водитель и фельдшер «скорой помощи» пострадали в ДТП с «Газелью» под Энгельсом
Саратовец отсидит 15 лет и отдаст 1,5 млн рублей за разврат с падчерицей
В Саратове с «Розы Ветров» можно будет уехать ночью на автобусах
В Саратове пресекли незаконную торговлю яйцами и сыром
Спикеру ГД понравился новый проект реконструкции Дома офицеров [видео]
У жителя Самойловского района забрали иномарку в счет погашения кредита
Житель Романовского района за вспышку ревности получил от сожительницы нож в сердце
В Саратовской области 54 водителя скрылись с места ДТП
В Саратовской области появится соя из Канады
Панков: Жители Лётного городка возлагают надежды на проект Володина