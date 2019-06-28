Строительство онкоцентра в Саратове должно начаться к концу года

СЕГОДНЯ 15:47 2019-06-28T16:35:44+03:00

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28 июня в пресс-центре «КП-Саратов» обсудили вопросы медицинской помощи онкологическим пациентам, а также перспективы развития онкологической службы Саратовской области.

- Саратовская область является регионом с довольно высокой заболеваемостью онкологией. Это сохраняется и в настоящее время. Кроме того, отмечается рост заболеваемости злокачественного образования. За пять месяцев этого года прирост составил 5,2% – заявил главный врач ГУЗ «Областного клинического онкологического диспансера» Сергей Вертянкин.

Эксперты отметили, что залогом успешного лечения является раннее выявление заболевания.

- Чем раньше начнется лечение, тем больше шансов у врача помочь пациенту справиться с заболеванием. Профилактический осмотр – успешное решение вопроса именно раннего выявления. Если население нацелено на ежегодный осмотр у врача с профилактической целью, это поможет ему и всему здравоохранению в целом. Профилактический осмотр сейчас включен в новый приказ «О порядке диспансеризации», который вышел 13 марта текущего года, – пояснила заместитель главного врача по клинико-эскпертной работе ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Маргарита Куликова.

По ее словам, медики сейчас активно приглашают жителей на прохождение диспансеризации.

Специалисты также отметили, что статистика не должна пугать население, а является поводом задуматься о прохождении диспансерного осмотра.

Как заявила председатель комиссии по защите прав пациентов Общественной палаты Саратовской области Татьяна Топилина, власти предусмотрели все для того, чтобы работающим гражданам было удобно прохождение диспансеризации. Для этого выделяется один день, который прибавляется к отпуску. Работодатель обязан отпустить своего сотрудника с сохранением заработной платы для прохождения диспансеризации.

Также вновь было отмечено, что в Саратове планируется строительство нового подразделения онкодиспансера. В настоящий момент выделен земельный участок. По планам, в 4-м квартале этого года должны начаться строительные работы. Программа рассчитана на три года. В конец 2021 или начале 2022 года новый диспансер должен быть введен в строй, что откроет новые перспективы. В новом онкодиспансера в планах создание ПЭТ-центра (позитронно-эмиссионная томография). Также планируется установка высокоэнергетических линейных ускорителей, которые позволят расширить спектр выполняемого лечения, в частности применение схемы известной как кибернож. Это границы хирургии и лучевой терапии. Благодаря ему можно добить полного удаления опухоли, также как при хирургическом вмешательстве.

ИСТОЧНИК KP.RU