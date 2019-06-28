В Саратове с «Розы Ветров» можно будет уехать ночью на автобусах

СЕГОДНЯ 15:44 2019-06-28T15:44:44+03:00

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Завтра, 29 июня, в Саратове пройдет праздник для выпускников «Роза Ветров». Для того, чтобы гостям было удобно добраться домой, организована работа дежурных автобусов.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, транспорт начнет ехать с часу ночи от трех остановок.

На углу улиц Радищева и Кутякова будут ждать автобусы №№ 2Д, 3, 11, 33, 73, 95. Перекресток улиц Горького и Большой Казачьей станет местом остановки для маршрутов №9, 110.

От Крытого рынка можно будет уехать на автобусах №6, 53, 90.

ИСТОЧНИК KP.RU