В Саратове пресекли незаконную торговлю яйцами и сыром

СЕГОДНЯ 15:38 2019-06-28T15:38:29+03:00

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В среду, 26 июня, в Саратове прошел рейд по выявлению незаконной уличной торговли в том числе — животноводческой продукцией.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, нарушителей выявили на улице Усть-Курдюмской,11.

В отношении торговцев составили протоколы, с производства сняли 2,5 кг молочной продукции, в числе который был сыр и 90 куриных яиц.

Горожанам напоминают, что сообщить о подобных инцидентах в Саратове можно по телефонам: (8452) 74-86-31, (8452) 27-84-65.

ИСТОЧНИК KP.RU