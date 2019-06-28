В Саратове пресекли незаконную торговлю яйцами и сыром
Товар сняли с реализации
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В среду, 26 июня, в Саратове прошел рейд по выявлению незаконной уличной торговли в том числе — животноводческой продукцией.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, нарушителей выявили на улице Усть-Курдюмской,11.
В отношении торговцев составили протоколы, с производства сняли 2,5 кг молочной продукции, в числе который был сыр и 90 куриных яиц.
Горожанам напоминают, что сообщить о подобных инцидентах в Саратове можно по телефонам: (8452) 74-86-31, (8452) 27-84-65.
ИСТОЧНИК KP.RU