Спикеру ГД понравился новый проект реконструкции Дома офицеров [видео]

СЕГОДНЯ 15:35 2019-06-28T16:09:22+03:00

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин во время визита в Летный городок в Энгельсе отметил профессиональную работу нового главы района Дмитрия Тепина.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Володин похвалил Тепина за проект по реконструкции Дома офицеров.

- Грамотный подход к планированию территории, более, чем профессиональный, Сейчас решение смотрится более интересно, чем видели до этого, – заявил Володин.

Он посоветовал ставить высокие планки в работе.

ИСТОЧНИК KP.RU