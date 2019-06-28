Спикеру ГД понравился новый проект реконструкции Дома офицеров [видео]
Володин похвалил Тепина за проффесионализм
Володин похвалил Тепина за профессионализм.
Изменить размер текста:
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин во время визита в Летный городок в Энгельсе отметил профессиональную работу нового главы района Дмитрия Тепина.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Володин похвалил Тепина за проект по реконструкции Дома офицеров.
- Грамотный подход к планированию территории, более, чем профессиональный, Сейчас решение смотрится более интересно, чем видели до этого, – заявил Володин.
Он посоветовал ставить высокие планки в работе.
ИСТОЧНИК KP.RU