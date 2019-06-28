У жителя Самойловского района забрали иномарку в счет погашения кредита
Взыскатель забрал автомобиль
Изменить размер текста:
Житель Самойловского района задолжал по кредиту 320 тыс. рублей. По решению суда на его автомобиль марки Citroen также обратили взыскание.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина не собирался отдавать деньги, поэтому в отношении него возбудили производство и арестовали иномарку.
Однако машину не удалось продать ни на первичных, ни на вторичных торгах, даже после снижения цены.
В итоге взыскателю направили предложение о том, что можно забрать легковушку в счет долга. Тот согласился и забрал автомобиль.
Судебный пристав вынес соответствующее постановление.
ИСТОЧНИК KP.RU