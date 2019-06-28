У жителя Самойловского района забрали иномарку в счет погашения кредита

СЕГОДНЯ 15:34 2019-06-28T15:34:03+03:00

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Житель Самойловского района задолжал по кредиту 320 тыс. рублей. По решению суда на его автомобиль марки Citroen также обратили взыскание.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина не собирался отдавать деньги, поэтому в отношении него возбудили производство и арестовали иномарку.

Однако машину не удалось продать ни на первичных, ни на вторичных торгах, даже после снижения цены.

В итоге взыскателю направили предложение о том, что можно забрать легковушку в счет долга. Тот согласился и забрал автомобиль.

Судебный пристав вынес соответствующее постановление.

ИСТОЧНИК KP.RU