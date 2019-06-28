Житель Романовского района за вспышку ревности получил от сожительницы нож в сердце

СЕГОДНЯ 15:29 2019-06-28T15:29:30+03:00

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Уголовное дело в отношении 55-летней жительницы Романовского района, обвиняемой в убийстве завершено.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия 13 января 55-летняя гражданка со своим 33-летним сожителем распивали спиртное с гостями.

Один из них уснул, второй пошел на улицу, пара осталась наедине. Мужчина рассказал возлюбленной о своей ревности, посчитав, что та флиртовала с одним из пришедших.

Сожители поссорились, оскорбленная дама взяла нож и вонзила мужчине в грудь. Тот упал на пол. Перепуганная злоумышленница начала барабанить в стену соседки. Та прибежала, вызвала полицию и медиков.

Последние подтвердили смерть потерпевшего.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть 33-летнего мужчины наступила вследствие проникающего колото-резаного ранения грудной клетки с повреждением сердца.

Уголовное дело в отношении предполагаемой убийцы передано в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU