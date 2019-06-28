В Саратовской области появится соя из Канады
Разрешен ввоз семян
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Управление Россельхознадзора приняло решение разрешить ООО «Севита Ру» из Воронежа ввезти в Россию семена из канадского питомника.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре, речь идет о семенах сои сорта панорама элита и семенах сои сорта ДШ 863 элита из канадского питомника Sevita Genetics (145, rang du Bas-de-la-Riviere Nord, Saint-Cesaire, Quebec, J0L IT0, Canada).
Решение о ввозе каждой партии товара будет приниматься после лабораторных экспертиз.
Поскольку семена появятся в России, они вполне могут быть доставлены в Саратовскую область.
ИСТОЧНИК KP.RU