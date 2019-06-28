Панков: Жители Лётного городка возлагают надежды на проект Володина

СЕГОДНЯ 15:21 2019-06-28T15:21:29+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Проекты Володина дают вторую жизнь не только памятникам, музеям, домам. Постепенно преображается и все вокруг. Вот и ветераны, жители Лётного городка Энгельса возлагают на мемориальный парк надежды: с его появлением городок оживет, появятся новые места отдыха, площадки, приятно будет погулять, сюда будут приезжать на экскурсии. Поедут и туристы. Особенно важно, что проект будет воплощаться в год 75-летия Великой Победы.

Володин поддерживает людей: нужно делать все по уму, так, чтобы все правдиво рассказывало о военных годах, о подвигах летчиков, о современной Авиации.

Ветераны подчёркивают: памятник Марине Расковой, вся его атрибутика, самолеты должны быть именно такими, какими были в далекие 40-е. Нельзя вводить в заблуждение подрастающее поколение, нельзя его обманывать, даже в мелочах. Люди горячо спорят, обсуждают каждую деталь проекта, советуются, видно, что для них это очень важно. Болеют за это душой. Говорят, это место должны быть всенародным, для всех. Оно будет объединять, хранить историю и память, рассказывать молодым о подвигах героев.

Володин настаивает, что первоначально нужно решить вопрос со зданием: здесь гуляют дети, а здание сейчас небезопасно. Но здание нужно сохранить в первозданном виде. Все остальное будут решать постепенно. Мемориальный комплекс, детские площадки появятся и станут украшением, доминантой города. Памятник Марине Расковой, сказал Володин, появится. На это денег ни городу, ни области искать не придется, – написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU