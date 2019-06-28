Саратовская спортсменка взяла серебро Кубка России по плаванию
За пройденную дистанцию в 200 метров на спине
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С 27 по 29 июня в Обнинске проходит финал Кубка России по плаванию
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в составе сборной команды Саратовской области принимают участие мастера спорта Егор Сучков и Ангелина Никифорова.
Девушка завоевала серебряную медаль за пройденную на спине дистанцию в 200 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU