Саратовская спортсменка взяла серебро Кубка России по плаванию

СЕГОДНЯ 15:16 2019-06-28T15:16:58+03:00

За пройденную дистанцию в 200 метров на спине

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С 27 по 29 июня в Обнинске проходит финал Кубка России по плаванию

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в составе сборной команды Саратовской области принимают участие мастера спорта Егор Сучков и Ангелина Никифорова.

Девушка завоевала серебряную медаль за пройденную на спине дистанцию в 200 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU