В Саратове отремонтируют две дороги
В рамках нацпроекта
Изменить размер текста:
Сегодня, 28 июня, в Саратове продолжается ремонт Производственной улицы.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, уже снят деформированный асфальт на площади 5,2 тыс.кв.м. Планируется приступить к устройству выравнивающего слоя.
Кроме того, будет зафрезерована улица Белоглинская. Всего на этом участке планируется заменить 3,3 тыс.кв.м.
Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
ИСТОЧНИК KP.RU