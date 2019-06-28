В Саратове отремонтируют две дороги

СЕГОДНЯ 15:13 2019-06-28T15:13:29+03:00

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Сегодня, 28 июня, в Саратове продолжается ремонт Производственной улицы.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, уже снят деформированный асфальт на площади 5,2 тыс.кв.м. Планируется приступить к устройству выравнивающего слоя.

Кроме того, будет зафрезерована улица Белоглинская. Всего на этом участке планируется заменить 3,3 тыс.кв.м.

Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU