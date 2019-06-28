В поселке Солнечный двое парней обокрали машину через багажник
Они взяли сабвуфер и усилитель
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Вчера, 27 июня, полиция поселка Солнечный раскрыла кражу сабвуфера и усилителя из машины 22-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, неизвестные унесли технику из припаркованного ВАЗ-2114, стоящего у дома №1 на улице Бардина через открытый багажник 12 июня.
По подозрению в краже задержаны двое 24-летних парней, один из которых уже успел отсидеть в тюрьме. Граждане во всем признались.
На них завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU