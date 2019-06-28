В поселке Солнечный двое парней обокрали машину через багажник

СЕГОДНЯ 15:10 2019-06-28T15:10:12+03:00

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Вчера, 27 июня, полиция поселка Солнечный раскрыла кражу сабвуфера и усилителя из машины 22-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, неизвестные унесли технику из припаркованного ВАЗ-2114, стоящего у дома №1 на улице Бардина через открытый багажник 12 июня.

По подозрению в краже задержаны двое 24-летних парней, один из которых уже успел отсидеть в тюрьме. Граждане во всем признались.

На них завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU