Володину рассказали о проектах по мемориальному комплексу в Энгельсе

СЕГОДНЯ 15:05 2019-06-28T15:07:30+03:00

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Председатель Госдумы в ходе рабочего визита посетил гарнизонный дом офицеров в Энгельсе, реконструкция которого должна начаться в этом году.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», кроме районных властей, начальника авиабазы стратегической авиации, на территории рядом с которой находится дом офицеров, председателя Госдумы здесь встретили представители совета ветеранов и общественники. Сопровождали спикера ГД губернатор Валерий Радаев, мэр Саратова Михаил Исаев, зампред правительства Роман Бусаргин.

По словам Вячеслава Володина, стоимость работ по восстановлению здания 40 тыс. рублей за кв. м – это нормальная сумма.

- Если стены и фундамент мы оставляем прежние, это изменит смету. Сегодня около 200 млн рублей требуется на само здание, 39 млн рублей – на мемориальный комплекс вокруг, – сообщил Володин.

Глава Энгельсского района Дмитрий Тепин рассказал, что поступили предложения по созданию здесь, например, музея авиации, развития исследований космоса.

- Наша главная задача: сохранить в том виде, как оно было. И, исходя из этого, будем действовать. Современные конструкции и дополнительные функции внутри – это ваше право, – заявил Володин.

По словам Володина, проект будет весьма масштабным для Энгельса: дом офицеров, мемориальный комплекс и зона отдыха. При этом планируется изыскать средства 200 млн рублей на дом офицеров, 39 млн рублей на мемориальный комплекс.

- И дальше уже в рамках федеральной программы заняться оборудованием мест отдыха, – сказал спикер Госдумы.

Также он отметил, что горожане должны обсудить проекты, которые будут предложены архитекторами. А Вячеслав Володин профинансирует проект, в том числе, за счет личных средств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/717290" frameborder="0"></iframe> Володин посетиил Дом офицеров в Энгельсе.

ИСТОЧНИК KP.RU