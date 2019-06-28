Володину рассказали о проектах по мемориальному комплексу в Энгельсе
Председатель Госдумы в ходе рабочего визита посетил гарнизонный дом офицеров в Энгельсе, реконструкция которого должна начаться в этом году.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», кроме районных властей, начальника авиабазы стратегической авиации, на территории рядом с которой находится дом офицеров, председателя Госдумы здесь встретили представители совета ветеранов и общественники. Сопровождали спикера ГД губернатор Валерий Радаев, мэр Саратова Михаил Исаев, зампред правительства Роман Бусаргин.
По словам Вячеслава Володина, стоимость работ по восстановлению здания 40 тыс. рублей за кв. м – это нормальная сумма.
- Если стены и фундамент мы оставляем прежние, это изменит смету. Сегодня около 200 млн рублей требуется на само здание, 39 млн рублей – на мемориальный комплекс вокруг, – сообщил Володин.
Глава Энгельсского района Дмитрий Тепин рассказал, что поступили предложения по созданию здесь, например, музея авиации, развития исследований космоса.
- Наша главная задача: сохранить в том виде, как оно было. И, исходя из этого, будем действовать. Современные конструкции и дополнительные функции внутри – это ваше право, – заявил Володин.
По словам Володина, проект будет весьма масштабным для Энгельса: дом офицеров, мемориальный комплекс и зона отдыха. При этом планируется изыскать средства 200 млн рублей на дом офицеров, 39 млн рублей на мемориальный комплекс.
- И дальше уже в рамках федеральной программы заняться оборудованием мест отдыха, – сказал спикер Госдумы.
Также он отметил, что горожане должны обсудить проекты, которые будут предложены архитекторами. А Вячеслав Володин профинансирует проект, в том числе, за счет личных средств.
Володин посетиил Дом офицеров в Энгельсе.
ИСТОЧНИК KP.RU