Под Саратовом мужчина зарезал оскорблявшего его брата

СЕГОДНЯ 14:40 2019-06-28T14:41:24+03:00

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В поселке Красный Октябрь под Саратовом возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, его подозревают в убийстве родного брата.

Преступление было совершено 21 июня. Вечером 46-летний мужчина распивал алкоголь со своим 30-летним братом. Во время застолья младший начал упрекать старшего, что тот живет в отдельной квартире, принадлежащей из бабушке, а он сам вынужден жить у тетки.

Упреки переросли в открытую ссору, младший брат нецензурно оскорбил старшего, и тот не выдержал. Он схватил нож и четыре раза ударил родственника в грудь.

Фото СУ СКР Саратовской области

После смерти брата мужчина выбросил нож в мусорку, а сам отправился к сожительнице. Труп так и остался лежать у него дома. Через несколько дней один из соседей позвонил родственникам подозреваемого. Те нашли труп, но к тому времени мужчина уже пришел в полицию и во всем сознался.

Фото СУ СКР Саратовской области

В настоящее время он задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU