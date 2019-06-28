В Саратове ищут пропавшего Игоря Тевонянца

СЕГОДНЯ 14:32 2019-06-28T14:32:50+03:00

У мужчины 164 см роста, короткие седые волосы и темные глаза

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В Саратове ищут пропавшего 22 июня 2019 года 60-летнего Игоря Тевовянца.

- По приметам его рост 164 см. Игорь худощавого телосложения с темными глазами и короткими седыми волосами, — выяснила «КП-Саратов» в поисковой группе «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».

В последний раз он был одет в синие джинсы и черные ботинки.

Если кто-нибудь знает о местонахождении пропавшего, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52, 02 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU