В Саратовской области колясочнику пришлось добиваться квартиры через прокуратуру

СЕГОДНЯ 14:30 2019-06-28T14:30:26+03:00

Ему не выдавали жилье на первом этаже

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В Красноармейске Саратовской области инвалиду первой группы не давали квартиру на первом этаже.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, 37-летний мужчина передвигается в инвалидном кресле. В связи с этим он поставлен на учет как нуждающийся в улучшении жилищных условий.

Чиновники однако не спешили выдать положенное ему жилье на первом этаже. Мужчине пришлось пожаловаться в прокуратуру.

В настоящее время, после вмешательства надзорного органа, инвалиду предоставлена однокомнатная благоустроенная квартира на первом этаже по договору социального найма.

ИСТОЧНИК KP.RU