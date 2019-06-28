В Саратовской области колясочнику пришлось добиваться квартиры через прокуратуру
Ему не выдавали жилье на первом этаже
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В Красноармейске Саратовской области инвалиду первой группы не давали квартиру на первом этаже.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, 37-летний мужчина передвигается в инвалидном кресле. В связи с этим он поставлен на учет как нуждающийся в улучшении жилищных условий.
Чиновники однако не спешили выдать положенное ему жилье на первом этаже. Мужчине пришлось пожаловаться в прокуратуру.
В настоящее время, после вмешательства надзорного органа, инвалиду предоставлена однокомнатная благоустроенная квартира на первом этаже по договору социального найма.
ИСТОЧНИК KP.RU