Саратовская фирма задолжала работникам 11 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:23 2019-06-28T14:23:14+03:00

Долги были погашены после ареста станков и недвижимости

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В Ленинском районе Саратова судебные приставы открыли исполнительные производства по факту долга на 11 млн рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона, такую сумму по зарплате накопила перед своими работниками предприятие по производству добычи полезных ископаемых и строительства.

Добровольно долги перед сотрудниками погашены не были. Поэтому приставы арестовали имущество предприятия – 51 производственный станок и шесть зданий.

После этого долги были погашены полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU