Саратовская фирма задолжала работникам 11 млн рублей
Долги были погашены после ареста станков и недвижимости
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В Ленинском районе Саратова судебные приставы открыли исполнительные производства по факту долга на 11 млн рублей.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона, такую сумму по зарплате накопила перед своими работниками предприятие по производству добычи полезных ископаемых и строительства.
Добровольно долги перед сотрудниками погашены не были. Поэтому приставы арестовали имущество предприятия – 51 производственный станок и шесть зданий.
После этого долги были погашены полностью.
ИСТОЧНИК KP.RU