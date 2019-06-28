Панков: Благодаря Володину область может улучшить качество дорог

СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-28T14:03:30+03:00

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил строителям южного подхода к новому аэропорту «Гагарин» о качестве материалов и технологий. Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов».

- Володин лично проверил, как строится ещё одна важная часть транспортной инфраструктуры – южный подход к аэропортовому комплексу. Участок – 8 километров. Впервые область в этом году имеет возможность улучшить качество дорог регионального значения – дорожный фонд составляет 9,5 млрд. Благодаря передаче дорог Саратов-Озинки и Саратов-Ртищево на федеральный уровень высвободились большие средства для области. Это важная инициатива Володина. Вопрос в том, как дорожные средства использовать эффективно на благо жителей. Мы не настолько богаты, чтобы часто ремонтировать дороги, подчеркнул спикер. Дорога должна стоять 10 лет. Поэтому качеству материалов, технологий должно быть особое внимание, – отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU