В Саратове 19-летний парень попал под суд из-за забеременевшей девочки

СЕГОДНЯ 14:01 2019-06-28T14:01:22+03:00

Они занимались сексом, когда ей было 15 лет

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В Заводском районе Саратова завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего парня.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, ранее судимого юношу обвиняют в интимной связи с несовершеннолетней.

Следователи считают, что в ноябре прошлого года парень, которому на тот момент было 18 лет, вступил в связь с 15-летней девочкой, которая забеременела.

Родители девочки обратились в полицию. Подозреваемый признал свою вину, и дело направлено прокурору для передачи в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU