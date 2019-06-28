В Саратове 19-летний парень попал под суд из-за забеременевшей девочки
Они занимались сексом, когда ей было 15 лет
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В Заводском районе Саратова завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего парня.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, ранее судимого юношу обвиняют в интимной связи с несовершеннолетней.
Следователи считают, что в ноябре прошлого года парень, которому на тот момент было 18 лет, вступил в связь с 15-летней девочкой, которая забеременела.
Родители девочки обратились в полицию. Подозреваемый признал свою вину, и дело направлено прокурору для передачи в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU