Володин: Нужно в первую очередь думать о человеке, а потом об оптимизации

СЕГОДНЯ 13:54 2019-06-28T13:54:15+03:00

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал о первых полетах из нового аэропорта «Гагарин» под Сабуровкой.

Первый вылет должен состояться 18 августе – из старого аэропорта в новый, отметил он.

- Мы близки к торжественному моменту приземления первого самолета. Надеюсь, к этому времени привезут пассажиров, что ступят на перрон сразу, по кратчайшему пути, без этих зигзагов и опасности упасть с высоты. Пройдут в аэропорт, будут обеспечены возможностями для тех, кто на коляске, людях с ограниченных возможностями, тех, кто едут в аэропорт с детьми. Нужно в первую очередь думать о человеке, а потом об упрощении решений, оптимизации, – отметил Володин.

Он также сообщил, что аэропорт «Гагарин» должен быть международным и уже начаты работы по присвоению ему статуса всепогодного. То есть он получит вторую категорию.

ИСТОЧНИК KP.RU