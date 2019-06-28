МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Саратове

СЕГОДНЯ 13:41 2019-06-28T13:41:27+03:00

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В Саратове специалисты МЧС предупреждают о неблагоприятных и опасных погодных явлениях.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, вплоть до 5 июля в регионе сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность – пятый класс горимости.

Кроме того, сегодня, 28 июня, а также в ночь на субботу и днем 29 июня местами по области ожидается усиление юго-западного ветра и гроза. Порывы достигнут 15-19 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU