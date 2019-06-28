Володин раскритиковал качества щебня на дороге к аэропорту «Гагарин»
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин во время визита в Саратовскую область осмотрел Южный подход к новому аэропорту в Сабуровке.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Володин отметил, что марка щебня не соответствует заявленной – максимум 400, а не 600. По его словам, это может привести к проблемам с дорогой уже через 1-2 года, тогда как щебень марки 600 позволит трассе прослужить не менее 10 лет.
- Понятно, что это обогащение. Направьте тех, кто занимается экспертизой, в карьеры, – посоветовал Володин, отметив, впрочем, что если щебень был взят из новых пластов, то это меняет дело.
Он заявил, что общественность должна следить за качеством дорожных работ.
Вячеслав Володин обратился к губернатору Валерию Радаеву с призывом подумать о путепроводе через железнодорожные пути. Иначе во время прохождения состава возникнут пробки и люди могут опоздать на самолет.
ИСТОЧНИК KP.RU