Володин раскритиковал качества щебня на дороге к аэропорту «Гагарин»

СЕГОДНЯ 13:29 2019-06-28T13:29:55+03:00

Он считает, что трасса может прослужить недолго

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин во время визита в Саратовскую область осмотрел Южный подход к новому аэропорту в Сабуровке.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Володин отметил, что марка щебня не соответствует заявленной – максимум 400, а не 600. По его словам, это может привести к проблемам с дорогой уже через 1-2 года, тогда как щебень марки 600 позволит трассе прослужить не менее 10 лет.

- Понятно, что это обогащение. Направьте тех, кто занимается экспертизой, в карьеры, – посоветовал Володин, отметив, впрочем, что если щебень был взят из новых пластов, то это меняет дело.

Он заявил, что общественность должна следить за качеством дорожных работ.

Вячеслав Володин обратился к губернатору Валерию Радаеву с призывом подумать о путепроводе через железнодорожные пути. Иначе во время прохождения состава возникнут пробки и люди могут опоздать на самолет.

ИСТОЧНИК KP.RU