Ветеран из Энгельса высказался против переноса памятника Марии Расковой

СЕГОДНЯ 13:02 2019-06-28T13:05:49+03:00

Он также считает неправильным организовывать рядом детские площадки [видео]

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В ожидании приезда Вячеслава Володина возле гарнизонного дома офицеров в поселке Летка в Энгельсе, разгорелся спор по поводу реконструкции самого дома и территории вокруг.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», ветераны предлагают свой вариант – памятник Марии Расковой оставить на прежнем месте.

- Проект памятника не понравился. На таком самолете она не летала, она летала на ПЕ-2. Нынешний памятник поставили на личные средства, его пытались перенести, люди вышли и не дали. Здесь напрашивается: слева расположить всю информацию о годах войны, о полках 586, 587 (которым командовала Раскова), 588 и плиты о каждом из них, о всем боевом пути. Не знают люди, кто и за что награжден и кому памятники, – сказал председатель совета Саратовской организации союз ветеранов дальней авиации Евгений Федяев, участник войны.

Он также заявил, что делать на месте памятника зону отдыха неправильно.

- Детские площадки надо в домах напротив, на месте домов, которые будут сносится и строиться заново, вот там и детские площадки, – считает он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/717249" frameborder="0"></iframe> Энгельсские ветераны - против переноса памятника Марии Расковой.

Глава Энгельсского района Дмитрий Тепин выразил другую точку зрения.

- Дети сюда ходят а если тут останутся памятники без детских площадок, без молодежи, они ходить сюда перестанут, – сказал он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/717251" frameborder="0"></iframe> Глава Энгельсского района Дмитрий Тепин высказал свое мнение о памятнике Расковой.

Его поддержала почетный гражданина города, бывшая глава Госархива немцев Поволжья Елизавета Елина, которая также является председателем энгельсского отделения областного общества охраны памятников.

- Не должно быть памятников, кладбища, нужна живая зона, – считает она.

Все согласились, впрочем, что нужно искать единое мнение, но пока каждый остается при своей позиции. Администрация продолжает убеждать ветеранов, те нехотя соглашаются, что места хватит всем вариантам.

ИСТОЧНИК KP.RU