Панков: Володин сделал все, чтобы запуск аэропорта состоялся в этом году

СЕГОДНЯ 12:48 2019-06-28T12:48:53+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил, что Вячеслав Володин ускорил финансирование строительства аэропорта «Гагарин» и сделал все, чтобы он стал международным терминалом

- Володин настаивает, чтобы саратовскому аэропорту «Гагарин» присвоили вторую категорию безопасности. То есть, всепогодную. Таких аэропортов с высокой категорией безопасности очень малое количество, подтвердил Нерадько.

Ввод аэропорта, первый полёт намечен на 18 августа. На совещании присутствуют многие федеральные службы – министерство транспорта России, таможня, Росграница, контроль, подрядчики и другие. Они все знают, что Володин приложил все усилия, чтобы аэропорт был, и он уже существует. Как сказал наш коллега, председатель комитета по транспорту и строительству Госдумы Евгений Москвичев, именно Володин сделал все, чтобы запуск аэропорта состоялся не в 2021 году, а в этом. Именно он ускорил финансирование объекта в полном объёме. А также, чтобы «Гагарин» стал не просто аэропортом, а международным терминалом.

Володин поднял тему не просто безопасности пассажиров, но и варианты доставки. Это не только электричка, это и автобусные перевозки, по разным маршрутам. Это то, что отличает нас от других – доставка по Волге. Все задачи необходимо решать комплексно с регионом.

Давайте признаемся – аэропорт красавчик, наш бренд и гордость. Этого достойны наши жители, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, – подчеркнул Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU