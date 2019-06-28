Версия причин пожара на рынке «Феникс» в Энгельсе будет озвучена на следующей неделе
Глава Энгельсского района Дмитрий Тепин сказал корреспонденту «КП-Саратов», что официальная версия причин пожара рынка «Феникс» будет озвучена уже через пару дней.
- Лаборатории там отработали, результаты есть, совсем скоро они будут озвучены, – заметил Тепин.
Напомним, предприниматели, потерявшие на сгоревшем рынке свои товары, заявляли о версии поджога.
Ранее сообщалось, что площадь возгорания превысила 1,5 тыс. кв. м. Ущерб понесли более 100 бизнесменов.
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ИСТОЧНИК KP.RU