Версия причин пожара на рынке «Феникс» в Энгельсе будет озвучена на следующей неделе

СЕГОДНЯ 12:12 2019-06-28T12:35:19+03:00

Дмитрий Тепин заявил, что результаты есть

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Глава Энгельсского района Дмитрий Тепин сказал корреспонденту «КП-Саратов», что официальная версия причин пожара рынка «Феникс» будет озвучена уже через пару дней.

- Лаборатории там отработали, результаты есть, совсем скоро они будут озвучены, – заметил Тепин.

Напомним, предприниматели, потерявшие на сгоревшем рынке свои товары, заявляли о версии поджога.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания превысила 1,5 тыс. кв. м. Ущерб понесли более 100 бизнесменов.

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ИСТОЧНИК KP.RU