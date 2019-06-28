2019-06-28T12:35:19+03:00
Общество

Версия причин пожара на рынке «Феникс» в Энгельсе будет озвучена на следующей неделе

Дмитрий Тепин заявил, что результаты есть
Екатерина Семенова
Поделиться:
Дмитрий ТепинДмитрий ТепинФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Глава Энгельсского района Дмитрий Тепин сказал корреспонденту «КП-Саратов», что официальная версия причин пожара рынка «Феникс» будет озвучена уже через пару дней.

- Лаборатории там отработали, результаты есть, совсем скоро они будут озвучены, – заметил Тепин.

Напомним, предприниматели, потерявшие на сгоревшем рынке свои товары, заявляли о версии поджога.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания превысила 1,5 тыс. кв. м. Ущерб понесли более 100 бизнесменов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Владелец сгоревшего рынка «Феникс» в Энгельсе: Главное — что нет погибших и пострадавших

Николай Аверин проведет собственное расследование после пожара на ярмарке Энгельса

(подробнее)

На сгоревшем рынке «Феникс» в Энгельсе нашли 39 пожарных нарушений

Часть из них не успели устранить

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Панков: Володин сделал все, чтобы запуск аэропорта состоялся в этом году
В Энгельсе горел автобус
В Саратов на чемпионат мира по пожарному спорту впервые приедет команда Китая
В СГЮА работает call-центр для абитуриентов
Ночью сгорел дом в поселке Трудовик
Аэропорт «Гагарин» начнет работу 20 августа
В Турках мужчина потребовал от женщины секса в присутствии ее сожителя
Южный подход к аэропорту «Гагарин» сократит путь на 20 минут
Регоператор создает независимый реестр контейнерных площадок в Саратовской области
Панков: Безопасность пассажиров – главное требование Володина
Под Саратовом психически больного профессионального убийцу скота направят в больницу
Володин посоветовал переделать подъезд к аэропорту «Гагарин» удобнее
Отключена вода в трех районах Саратова
Саратовцы просят не убирать базу спортивного многоборья «Волна» с Набережной
ГИБДД Саратова на выходных будет усиленно штрафовать за непропуск пешеходов
Вячеслав Володин сегодня посетит аэропорт «Гагарин» под Саратовом
Саратовец выкинул в реку окровавленный топор и заявил, что не знает, кто зарубил его отца
Троллейбусный маршрут №2А закрывается на два месяца
В Энгельсе избили и ограбили пьяного мужчину
В Саратовской области становится все больше предпенсионеров
Под Саратовом женщина обокрала больную тетю и заявила, что заняла эти деньги
После убийства сожительницы саратовец пошел заливать горе к соседу
Пьяный саратовец убил мужчину телевизором за отказ дать денег на водку