В СГЮА работает call-центр для абитуриентов

СЕГОДНЯ 12:06 2019-06-28T12:07:48+03:00

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На протяжении всей приемной кампании в Саратовской государственной юридической академии работает горячая линия абитуриента (call-центр).

Ежедневно специалисты приемной комиссии СГЮА осуществляют прием входящей корреспонденции, отвечают на вопросы родителей и абитуриентов по электронной почте, активно взаимодействуют с ними в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram и ведут электронный журнал отчетности.

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В течение дня call-центр академии принимает более 300 звонков из всех регионов России и 100 электронных писем. Специалисты помогают поступающим и их родителям определиться с выбором будущих специальностей, направлений подготовки и учебного структурного подразделения, консультируют по вопросам подготовки и подачи документов, рассказывают о возможностях обучения в СГЮА, перспективах будущего трудоустройства.

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Для работы в call-центре руководством академии созданы все необходимые условия: высокоскоростной интернет, современные средства аудио- и видеосвязи, комфортабельная комната ожидания для родителей и абитуриентов.

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- Уже в старших классах я определилась, что хочу учиться на юриста и выбрала Саратовскую государственную юридическую академию. Несмотря на то, что мы живем достаточно далеко от Саратова, с помощью call-центра я смогла получить развернутые ответы на все важные вопросы, касающиеся поступления и обучения в академии: подачи документов, проживания в общежитии, особенностей учебного процесса и внеучебной занятости. Такая быстрая и качественная обратная связь не может не радовать! Большое спасибо специалистам call-центра за помощь! – рассказала абитуриентка СГЮА из Мурманска Галина Приходько.

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Call-центр и центральная приемная комиссия СГЮА принимают абитуриентов ежедневно (без выходных): понедельник-пятница с 8:00 до 20:00, суббота-воскресенье – с 8:00 до 18:00. Адрес: г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., д. 104, кабинеты №102 и 104, телефон – 8(8452) 299-105, e-mail: priem@ssla.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU