2019-06-28T11:43:51+03:00
Происшествия

В Турках мужчина потребовал от женщины секса в присутствии ее сожителя

За отказ он ее избил и ограбил
Екатерина Семенова
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В Саратовской области за многочисленные преступления осудили 30-летнего жителя Аркадака.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в незаконном проникновении в чужой дом, действиях сексуального характера, грабеже, а также хранении наркотиков.

В ходе расследования было установлено, что 6 февраля житель Аркадака приехал в поселок Турки к своей матери. Ночью он забрался в дом к посторонней женщине, выбив дверь ударом кулака, и потребовал от 54-летней потерпевшей плотских утех. При этом его не смутило, что женщина находилась в доме вместе со своим сожителем.

На отказ злоумышленник избил потерпевшую и все же добился своего, совершив развратные действия.

После этого он украл три мобильных телефона и более шести тыс. рублей наличными.

Кроме того, в январе и феврале 2019 года злоумышленник приобрел наркотики и хранил их у себя дома. Их нашли во время расследования дела о нападении на женщину в Турках.

Суд приговорил мужчину к 4,5 года в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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