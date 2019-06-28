Регоператор создает независимый реестр контейнерных площадок в Саратовской области

СЕГОДНЯ 11:18 2019-06-28T11:18:57+03:00

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Специалисты Регионального оператора Саратовской области ведут работу по составлению независимого реестра состояния контейнерных площадок. В соответствии с полученными данными будет составлен публичный рейтинг, на основании которого Регоператор окажет содействие в привлечении финансирования для приведения площадок в нормативное состояние.

При описании состояния контейнерной площадки учитывается наличие основания и его типа, ограждения и его надлежащего состояния, навеса, точного месторасположения. Учитываются параметры доступности подхода жителей и подъезда специализированной техники. Ответственность за содержание контейнерной площадки несет собственник земельного участка, на котором она расположена.

- На текущей неделе нашим специалистами велась работа в Питерском районе, а также Октябрьском и Ленинском районах Саратова. Данные, которые мы получаем, говорят о низком уровне соответствия контейнерных площадок действующим нормативам. Это связано с расположение площадок на так называемых «красных линиях», то есть практически на проезжей части. Также мы видим, что ряд управляющих организаций не поддерживает в нормальном состоянии те площадки, которые находятся на придомовых территориях, – заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Вопрос состояния контейнерных площадок в Саратовской области поднимался на заседании Общественного совета экологических организаций. Участники отметили, что необходим комплексный подход к приведению площадок к нормативному состоянию, а также требуется благоустройство прилегающей к площадке территории.

ИСТОЧНИК KP.RU