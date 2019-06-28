Панков: Безопасность пассажиров – главное требование Володина
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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в новом аэропорту «Гагарин» справедливо раскритиковал высоту железнодорожной платформы, куда будут прибывать электрички. Это отметил депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов».
- Главное – удобство и безопасность людей. Прыжки из вагона, тем более, с багажом – это травматизм. Он попросил посетителей опробовать. Честно скажу, небезопасно. С самого начала безопасность жителей – главное требование Володина. Это касается и полётов, и работы аэропорта. И чтобы не было никаких подвохов в обслуживании пассажиров, – пишет Николай Панков.
ИСТОЧНИК KP.RU