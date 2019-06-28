Под Саратовом психически больного профессионального убийцу скота направят в больницу

СЕГОДНЯ 11:02 2019-06-28T11:02:19+03:00

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В Балакове Саратовской области будут судить мужчину за убийство 12-летней давности.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, в суд направлено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Духовницкого района.

Следователи установили, что 21 февраля 2007 года жительница Балакова пропала без вести. Женщина ушла из дома и не вернулась, а через сутки ее тело было найдено возле трассы по направлению к Духовницкому около села Горяйновка.

При этом на трупе эксперты насчитали более 30 ножевых ранений. Расследование длилось несколько лет, но результатов не дало до 2019 года.

9 февраля 2019 года житель села Горяйновка, будучи пьяным, пришел к соседу и потребовал возврата долга. По его словам, накануне они вместе распивали спиртное за его счет. Сосед пытался успокоить незваного кредитора, но тот схватил со стола нож и несколько раз ударил оппонента. При этом он перебил ему яремную вену и нанес не менее пяти ранений в голову.

Примечательно, что мужчина более 10 лет работал резчиком скота и мог убивать профессионально.

Пострадавший сумел выбежать на улицу и нашел помощь у соседей, которые вызвали врачей. Мужчина остался жив, а злоумышленника задержали.

Во время допроса он рассказал также об убийстве 12-летней давности. Как оказалась, 21 февраля 2007 года 35-летняя женщина познакомилась с 20-летним жителем села Горяйновка. Отмечается, что женщина была пьяна, потому что перед этим в нее жизни разыгралась тяжелая драма. Желая успокоить горе, женщина согласилась поехать на такси к новому знакомому, но по пути между ними началась ссора. Таксис высадил обоих и уехал. А молодой человек жестоко зарезал женщину и пошел к себе домой

Экспертиза показала, что злоумышленник психически болен и не может отдавать отчета в своих действиях. В суд направлено ходатайство о помещении его в специализированное медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU