2019-06-28T10:49:19+03:00
Общество

Володин посоветовал переделать подъезд к аэропорту «Гагарин» удобнее

Сейчас платформа слишком опасная для пассажиров [видео]
Дарья Вострикова
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Вячеслав Володин в аэропорту "Гагарин"Вячеслав Володин в аэропорту "Гагарин"Фото: Дарья Вострикова
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Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин сегодня, в пятницу 28 июня, посещает строительную площадку будущего аэропорта «Гагарин» в Сабуровке.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Володин осмотрел железнодорожную платформу, куда электрички буду доставлять пассажиров.

При этом председатель Госдумы высказал ряд замечаний. В частности, он считает, что ступеньки к платформе слишком высокие и узкие – с таких легко можно упасть. Особенно проблематично подниматься будет в толпе, особенно, если сзади уже напирают. Например, пожилой человек или ребенок не сможет быстро подняться.

Володин посетил новый саратовский аэропорт.

- Приподнимите платформу, чтоб люди не чувствовали будто перед колодцем стоят, – посоветовал Володин.

Более, того, по мнению Вячеслава Володина, человек может поскользнуться, особенно зимой, и получить травму. В итоге он попросил переделать часть конструкций: поднять стойки, например.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

- Затраты небольшие, но качество будет совсем другое. Пассажиропоток зависит от комфорта. Если он будет, то и посетители будут ходить, а если им с баулами, вещами и детьми придется штурмовать, то это уже плохо. Давайте поставим такую задачу, – сказал Володин.

В противном случае, по мнению Володина, можно вообще не запускать железнодорожное сообщение, от которого будут лишь проблемы.

Кроме того, его удивило отсутствие удобного прохода к аэропорту. Людям от поезда придется идти до конца платформы, зигзагом поворачивать и оттуда уже в аэропорт. Вячеслав Володин считает, что намного удобнее сделать прямой переход.

- Давайте внесем эти коррективы, чтобы был современный транспорт, подъездные пути. Чтобы человек спускался, и у него душа пела. Чтобы спуск был по кратчайшему пути до касс, – считает Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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