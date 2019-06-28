Володин посоветовал переделать подъезд к аэропорту «Гагарин» удобнее
Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин сегодня, в пятницу 28 июня, посещает строительную площадку будущего аэропорта «Гагарин» в Сабуровке.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Володин осмотрел железнодорожную платформу, куда электрички буду доставлять пассажиров.
При этом председатель Госдумы высказал ряд замечаний. В частности, он считает, что ступеньки к платформе слишком высокие и узкие – с таких легко можно упасть. Особенно проблематично подниматься будет в толпе, особенно, если сзади уже напирают. Например, пожилой человек или ребенок не сможет быстро подняться.
Володин посетил новый саратовский аэропорт.
- Приподнимите платформу, чтоб люди не чувствовали будто перед колодцем стоят, – посоветовал Володин.
Более, того, по мнению Вячеслава Володина, человек может поскользнуться, особенно зимой, и получить травму. В итоге он попросил переделать часть конструкций: поднять стойки, например.
.Фото: Дарья Вострикова
- Затраты небольшие, но качество будет совсем другое. Пассажиропоток зависит от комфорта. Если он будет, то и посетители будут ходить, а если им с баулами, вещами и детьми придется штурмовать, то это уже плохо. Давайте поставим такую задачу, – сказал Володин.
В противном случае, по мнению Володина, можно вообще не запускать железнодорожное сообщение, от которого будут лишь проблемы.
Кроме того, его удивило отсутствие удобного прохода к аэропорту. Людям от поезда придется идти до конца платформы, зигзагом поворачивать и оттуда уже в аэропорт. Вячеслав Володин считает, что намного удобнее сделать прямой переход.
- Давайте внесем эти коррективы, чтобы был современный транспорт, подъездные пути. Чтобы человек спускался, и у него душа пела. Чтобы спуск был по кратчайшему пути до касс, – считает Вячеслав Володин.
ИСТОЧНИК KP.RU