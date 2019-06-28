2019-06-28T10:18:29+03:00
Общество

Отключена вода в трех районах Саратова

Ведутся аварийные работы
Екатерина Семенова
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В нескольких районах Саратова сегодня, 28 июня, была отключена холодная вода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», для ликвидации повреждений начаты аварийные работы на трубопроводах.

Ориентировочно до полуночи не будет воды в домах по улицам Комсомольская, Волжская, Григорьева, Ново-автобусная и Ново-стадионная, перспективная, Электронная, Тархова, Антонова, Блинова, Производственаня, Рижская и ряд других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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