2019-06-28T09:44:52+03:00
Общество

Саратовцы просят не убирать базу спортивного многоборья «Волна» с Набережной

Это единственная в городе секция морского многобоорья
Екатерина Семенова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото соцсетейФото соцсетей
Изменить размер текста:

Жители Саратова просят сохранить единственную в городе секцию морского многоборья.

На портале Change.org появилась петиция, которую подписали за два дня более 200 человек. Ее создали родители воспитанников секции, которые обеспокоены намерением убрать водную базу «Волна» с новой Набережной в районе пересечения с улицей Вольская.

- Водная база «Волна», находясь на Набережной Космонавтов, имеет месторасположение в шаговой доступности к транспортной развязке города, куда дети на общественном транспорте могут добираться практически из любой точки города и даже из города Энгельса, – говорится в петиции.

При этом авторы не скрывают, что по мнению многих горожан, «Волна» портит вид набережной.

- Неужели внешний вид заботит людей больше чем наши дети – наше с Вами общее будущее? – удивляются авторы петиции.

Перенос базы на остров Зеленый, по мнению подписавшихся, приведет к сокращению числа юных спортсменов, которые не смогут тратить столько времени и денег на проезд, а также не будут успевать на занятия в бассейне «Саратов».

Авторы петиции предлагают внести изменения в проект новой Набережной, чтобы включить в него базу «Волна», возможно, сделав ее одной из достопримечательностей. Другой вариант – строительство стационарной базы ближе к бассейну «Саратов».

- Сейчас мы обсуждаем с родителями место новой дислокации спортивной базы «Волна». Детям, безусловно, нужно тренироваться. Принимая во внимание все детали ситуации, понимая всю ее важность, весь резонанс, мы готовы найти компромисс. Сторонам нужно услышать друг друга и действовать в общих интересах, – прокомментировал заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Александр Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Панков: Володин сделал все, чтобы запуск аэропорта состоялся в этом году
В Энгельсе горел автобус
В Саратов на чемпионат мира по пожарному спорту впервые приедет команда Китая
Версия причин пожара на рынке «Феникс» в Энгельсе будет озвучена на следующей неделе
В СГЮА работает call-центр для абитуриентов
Ночью сгорел дом в поселке Трудовик
Аэропорт «Гагарин» начнет работу 20 августа
В Турках мужчина потребовал от женщины секса в присутствии ее сожителя
Южный подход к аэропорту «Гагарин» сократит путь на 20 минут
Регоператор создает независимый реестр контейнерных площадок в Саратовской области
Панков: Безопасность пассажиров – главное требование Володина
Под Саратовом психически больного профессионального убийцу скота направят в больницу
Володин посоветовал переделать подъезд к аэропорту «Гагарин» удобнее
Отключена вода в трех районах Саратова
ГИБДД Саратова на выходных будет усиленно штрафовать за непропуск пешеходов
Вячеслав Володин сегодня посетит аэропорт «Гагарин» под Саратовом
Саратовец выкинул в реку окровавленный топор и заявил, что не знает, кто зарубил его отца
Троллейбусный маршрут №2А закрывается на два месяца
В Энгельсе избили и ограбили пьяного мужчину
В Саратовской области становится все больше предпенсионеров
Под Саратовом женщина обокрала больную тетю и заявила, что заняла эти деньги
После убийства сожительницы саратовец пошел заливать горе к соседу
Пьяный саратовец убил мужчину телевизором за отказ дать денег на водку