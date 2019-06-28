Саратовцы просят не убирать базу спортивного многоборья «Волна» с Набережной

СЕГОДНЯ 09:44 2019-06-28T09:44:52+03:00

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Жители Саратова просят сохранить единственную в городе секцию морского многоборья.

На портале Change.org появилась петиция, которую подписали за два дня более 200 человек. Ее создали родители воспитанников секции, которые обеспокоены намерением убрать водную базу «Волна» с новой Набережной в районе пересечения с улицей Вольская.

- Водная база «Волна», находясь на Набережной Космонавтов, имеет месторасположение в шаговой доступности к транспортной развязке города, куда дети на общественном транспорте могут добираться практически из любой точки города и даже из города Энгельса, – говорится в петиции.

При этом авторы не скрывают, что по мнению многих горожан, «Волна» портит вид набережной.

- Неужели внешний вид заботит людей больше чем наши дети – наше с Вами общее будущее? – удивляются авторы петиции.

Перенос базы на остров Зеленый, по мнению подписавшихся, приведет к сокращению числа юных спортсменов, которые не смогут тратить столько времени и денег на проезд, а также не будут успевать на занятия в бассейне «Саратов».

Авторы петиции предлагают внести изменения в проект новой Набережной, чтобы включить в него базу «Волна», возможно, сделав ее одной из достопримечательностей. Другой вариант – строительство стационарной базы ближе к бассейну «Саратов».

- Сейчас мы обсуждаем с родителями место новой дислокации спортивной базы «Волна». Детям, безусловно, нужно тренироваться. Принимая во внимание все детали ситуации, понимая всю ее важность, весь резонанс, мы готовы найти компромисс. Сторонам нужно услышать друг друга и действовать в общих интересах, – прокомментировал заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Александр Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU