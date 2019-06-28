ГИБДД Саратова на выходных будет усиленно штрафовать за непропуск пешеходов

СЕГОДНЯ 09:33 2019-06-28T09:33:58+03:00

Изменить размер текста: A A

ГИБДД Саратова 29 и 30 июня проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход!».

- В период проведения мероприятий автоинспекторами будет уделено особое внимание на недопущение и пресечение нарушений Правил дорожного движения как пешеходами, так и водителями, - предупредили в ГИБДД.

За 5 месяцев 2019 года «за пешеходов» оштрафовали свыше 4 тысяч водителей - автомобилисты не уступили дорогу пешеходам на пешеходных переходах. Размеры штрафов от 1500 до 2500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU