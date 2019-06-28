ГИБДД Саратова на выходных будет усиленно штрафовать за непропуск пешеходов
Размеры штрафов - от 1500 до 2500 рублей
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ГИБДД Саратова 29 и 30 июня проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход!».
- В период проведения мероприятий автоинспекторами будет уделено особое внимание на недопущение и пресечение нарушений Правил дорожного движения как пешеходами, так и водителями, - предупредили в ГИБДД.
За 5 месяцев 2019 года «за пешеходов» оштрафовали свыше 4 тысяч водителей - автомобилисты не уступили дорогу пешеходам на пешеходных переходах. Размеры штрафов от 1500 до 2500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU