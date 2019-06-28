Вячеслав Володин сегодня посетит аэропорт «Гагарин» под Саратовом
Сегодня, 28 июня, председатель Государственный Думы России Вячеслав Володин посетит аэропорт «Гагарин».
В программе – осмотр транспортной инфраструктуры и железнодорожной развязки.
Напомним, что пассажирский терминал аэропорта достроен. Ведется установка оборудования, пуско-наладочные работы.
Впереди второй этап работ – благоустройство прилегающей территории.
Планируется, что в аэропорт будут ходить пять электричек в сутки. Путь составит 38 минут.
Добраться до «Гагарина» можно и сегодня двумя автомобильными дорогами. Северный автодорожный подход уже готов, ремонтируется путь через поселок Дубки.
Аэровокзал в СабуровкеФото: Дарья Вострикова
ИСТОЧНИК KP.RU