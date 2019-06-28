Вячеслав Володин сегодня посетит аэропорт «Гагарин» под Саратовом

СЕГОДНЯ 09:16 2019-06-28T09:29:29+03:00

Он осмотрит железнодорожную развязку и транспортный терминал

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Сегодня, 28 июня, председатель Государственный Думы России Вячеслав Володин посетит аэропорт «Гагарин».

В программе – осмотр транспортной инфраструктуры и железнодорожной развязки.

Напомним, что пассажирский терминал аэропорта достроен. Ведется установка оборудования, пуско-наладочные работы.

Впереди второй этап работ – благоустройство прилегающей территории.

Планируется, что в аэропорт будут ходить пять электричек в сутки. Путь составит 38 минут.

Добраться до «Гагарина» можно и сегодня двумя автомобильными дорогами. Северный автодорожный подход уже готов, ремонтируется путь через поселок Дубки.

Аэровокзал в СабуровкеФото: Дарья Вострикова

ИСТОЧНИК KP.RU