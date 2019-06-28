В Энгельсе избили и ограбили пьяного мужчину

СЕГОДНЯ 08:37 2019-06-28T08:37:40+03:00

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В Энгельсе Саратовской области вечером 25 июня обокрали 31-летнего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, по его словам, в 18 часов у первого подъезда дома №7 по улице Ломоносова неизвестные избили его и похитили золотую цепочку и тысячу рублей наличными.

При этом сам потерпевший был пьян.

Полиция возбудила уголовное дело. Были задержаны мужчины 31 и 26-ти лет, ранее оба судимы.

Они рассказали, что цепочку выкинули, а деньги потратили.

ИСТОЧНИК KP.RU