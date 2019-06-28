Под Саратовом женщина обокрала больную тетю и заявила, что заняла эти деньги

СЕГОДНЯ 08:08 2019-06-28T08:08:15+03:00

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В Красноармейском районе женщина обокрала больную тетю.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, гражданка ранее уже была неоднократна судима.

В феврале 2019 года женщина пришла к своей тете. Когда той стало плохо и она прилегла отдохнуть, подсудимая украла у нее из кошелька более 19 тыс. рублей.

Впоследствии она купила на эти деньги алкоголь.

На суде гражданка заявила, что ее саму ранее обокрали, при этом она недавно была прооперирована, поэтому не может выйти на работу. В связи с этим, ей приходилось занимать деньги, чтобы покупать лекарства и продукты.

Суд приговорил ее к 320 часам обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU