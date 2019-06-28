После убийства сожительницы саратовец пошел заливать горе к соседу

СЕГОДНЯ 08:01 2019-06-28T08:01:47+03:00

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В Заводском районе Саратова следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- Следствие считает, что ночью 27 мая мужчина и его 30-летняя сожительница вернулись в съемную комнату на улице Васильковская после пьянки. В жилище они решили продолжить пить. Во время застолья гражданин начал вспоминать былые обиды и высказал женщине, что она просто так тратит его деньги, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Во время ссоры злоумышленник избил ее ногами и руками по телу и голове. После этого они помирились и легли спать.

На утро гражданин ушел на заработки, а когда вернулся вечером, обнаружил женщину мертвой.

Мужчина расстроился и пошел к приятелю в комнату поблизости заливать свое горе. Соседи узнали о случившемся и позвонили в «скорую» и полицию.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что гражданка скончалась от тупой травмы головы с переломом основания черепа и кровоизлиянием головного мозга.

Во время расследования злоумышленника заключили под стражу. Он так и не признал свою вину. Дело направлено прокурору.

ИСТОЧНИК KP.RU