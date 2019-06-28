2019-06-28T08:02:46+03:00
Происшествия

Пьяный саратовец убил мужчину телевизором за отказ дать денег на водку

Он выместил злобу, избив мужчину ногами, бутылкой и кинув в него телевизор
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Дело об избиении до смерти в общежитии на улице Васильковская в Заводском районе Саратова передано в суд.

В ходе следствия задержанный по подозрению в избиении 24-летний мужчина дал признательные показания.

Следователи СУ СКР по Саратовской области установили, что 26 мая молодой человек после обильного возлияния пошел по комнатам общежития просить денег на спиртное. 46-летний сосед ему отказал и за это получил удар в лицо.

- Почувствовав свое превосходство над потерпевшим, злоумышленник начал избивать его ногами, а также ударил попавшейся под руку бутылкой, а потом и вовсе, бросил в него телевизор. Выплеснув яростью, молодой человек покинул место происшествия, оставив искалеченного мужчину одного. Жильцы других комнат, встревоженные звуками борьбы, доносившимися из комнаты 46-летнего соседа, заглянув в его жилище, и обнаружили мужчину упавшим на диван всего в крови. Они вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины, - уточнили в региональном СУ СКР.

Как заключили судмедэксперты, причиной смерти стала тупая сочетанная травма тела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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