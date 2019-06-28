Водитель «Гранты» протаранил стену дома под Балаковом и погиб

СЕГОДНЯ 07:06 2019-06-28T07:14:36+03:00

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В Балаковском районе водитель «Лады Гранта» сегодня ночью, 28 июня, погиб, протаранив стену жилого дома.

- ДТП случилось около 00:10 на улице Карла Маркса, 29 в селе Натальино, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области.

Предполагается, что мужчина за рулем легковушки не справился с управлением, в результате чего врезался в препятствие. От полученных травм он скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU