Водитель «Гранты» протаранил стену дома под Балаковом и погиб
ДТП случилось в селе Натальино
Фото областной ГИБДД
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В Балаковском районе водитель «Лады Гранта» сегодня ночью, 28 июня, погиб, протаранив стену жилого дома.
- ДТП случилось около 00:10 на улице Карла Маркса, 29 в селе Натальино, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области.
Предполагается, что мужчина за рулем легковушки не справился с управлением, в результате чего врезался в препятствие. От полученных травм он скончался на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU