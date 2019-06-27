Володин: Кумовство в здравоохранении процветает

СЕГОДНЯ 21:28 2019-06-27T21:28:52+03:00

Спикер Госдумы сказал, что направления на целевое обучение часто раздают «блатным»

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Во время визита спикера Госдумы Вячеслава Володина в Елшанку сегодня, 27 июня, во время обсуждения строительства новой поликлиники министр здравоохранения Саратовской области заявила, что в учреждение будут привлекать молодых специалистов.

Володин напомнил про принятое решение о повышение зарплаты молодым врачам.

- Это один из ключевых факторов для привлечения специалистов, — сказала Мазина.

Также она подтвердила, что идет работа по обеспечению молодых врачей жильем.

Однако решить вопрос, по ее мнению, поможет только целевое направление на обучение.

При этом готовы давать направления на обучение даже жителям других районов, если они поедут работать туда, где нехватка кадров.

- У нас направления раздают часто «блатным», а потом дают открепление, — заявил спикер ГД.

Он сказал, что эти люди всем известны, и не стал называть фамилии. При этом он не видел, чтобы правоохранители проявляли жесткую позицию, а виновные потом понесли ответственность. В итоге бюджет тратит деньги на обучение, а врача нет.

- Кумовство процветает, — заявил Володин. — Этим надо заниматься, но никто не занимается. Плохо.

Он призвал заниматься вопросами молодых специалистов, чтобы они ехали работать. Это, по его словам, вопрос исключительно регионального уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU