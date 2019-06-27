Новая поликлиника в Елшанке будет готова принимать пациентов в 2020 году
По словам депутата облдумы Леонида Писного, она будет обслуживать 22-23 тыс. человек
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Во время визита Вячеслава Володина в поселок Елшанка сегодня, 27 июня, где он осмотрел строящийся по его благотворительному проекту дом для переселенцев из бараков, была также затронута тема возведения поликлиники.
Депутат облдумы и руководитель «Саратовоблжилстроя» Леонид Писной рассказал, что кладка трехэтажного учреждения будет завершена к 1 сентября, а уже в 2020 году она сможет принимать пациентов.
- Это — детище губернатора, он держит все на контроле, — сказал спикер Госдумы Володин.
По словам Писного, поликлиника будет обслуживать 22-23 тыс. человек.
ИСТОЧНИК KP.RU