Володин высоко оценил качество работ в строящемся доме для переселенцев в Елшанке

СЕГОДНЯ 21:03 2019-06-27T21:03:29+03:00

От дома до школы будет проложен тротуар с освещением

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня, 27 июня, проинспектировал строительство дома для переселенцев в Елшанке по его благотворительному проекту.

Напомним, дом должен быть готов уже к 1 августа.

Володин высоко оценил качество работ. Ему понравились плитка, санузел и натяжные потолки, а также их укладка.

Спикер Госдумы заявил, что от дома до школы будет проложен тротуар с освещением. К общественникам он обратился с просьбой не прекращать контроль и спросил об их замечаниях. Они их не нашли, но поинтересовались о безопасности детской площадки, чтобы дети не выскакивали под машины.

Также было отмечено, что на парковке у многоэтажки будет около 100 машино мест.

Во время визита Володин заявил, что приедет сюда еще раз в конце июля, за несколько дней до сдачи дома, чтобы еще раз все посмотреть на результат.

ИСТОЧНИК KP.RU