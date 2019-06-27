2019-06-27T20:44:10+03:00
Общество

Дом для переселенцев в Елшанке должен быть готов к 1 августа

Володин призвал увеличить количество рабочих
Екатерина Семенова
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Сегодня, 27 июня, во время визита в Саратов спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил строящийся дом для переселенцев в Елшанке по его благотворительному проекту.

По словам застройщика, сейчас уже идет отделка. Работают 50 человек.

Спикер Госдумы отметил, что они опаздывают со сдачей.

- Необходимо увеличить количество рабочих, чтобы до августа уложиться, при этом важно качество, — сказал Володин.

По мнению руководителя «Саратовоблжилстроя» и депутата облдумы Леонида Писного, дом как раз будет готов к заселению к 1 августа.

Представитель общественного совета Елшанки сказал, что у него по качеству нет претензий. Володин заявил, что если они будут — ему нужно сразу сообщить.

Также спикер Госдумы обратился к застройщику Анне Сеноженской, чья организация как раз занимается возведением многоэтажки для переселенцев, спросив, что ей нужно. Она ответила, что все ресурсы есть.

- За последние три года объемы инвестиций выросли в пять раз. При этом страдает культура работ. Валяются кирпичи, отходы на стройке. Нам надо себя перестроить. И самое главное, что финансирование есть, поэтому надо организовывать работы. Тогда квалифицированные рабочие и строители не будут уезжать из региона, — заявил председатель ГД на месте.

Также во время своего визита он затронул тему и других объектов в Саратовской области: онкоцентр, дорога ШанхайГамбург, новый мост через Волгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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