2019-06-27T19:42:01+03:00
Общество

Школа №5 в Заводском районе будет значительно перестроена

Володин на встрече с коллективом и чиновниками предложил не затягивать реконструкцию старого здания школы
Екатерина Семенова
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Вячеслав Володин предложил не затягивать с реконструкцией школыВячеслав Володин предложил не затягивать с реконструкцией школыФото: Екатерина Семенова
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В школе №5 в Заводском районе Саратова, которую посетил вечером 27 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин, учатся 1239 школьников. При этом построенное в 1969 году здание бьыло рассчитано только на 800 учеников. Местные жители, родители школьников обратились в приемную Володина с просьбой помочь в ремонте старого здания и расширении площадей.

Володин сказал, что школу, конечно, надо увеличить. Но не слишком - количество не должно идти в ущерб качеству, к тому же не стоит задача перетянуть детей из других школ.

- Главная задача расширить школу чтобы 1200 учеников смогли здесь разместиться на свои 1200 мест. Готовьте проект с учётом того, что придется перепрофилировать ряд помещений. Например, появится новая большая столовая, а старая, маленькая станет другим помещением. В этом году проектируем, в этом году находим средства, в следующем году строим. Это надо сделать быстро, но качественно, - нарисовал план Володин.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Он получил руководителю своей приемной Татьяне Ерохиной курировать этот проект.

- Хорошо, что у вас ребятишек много. Если бы 800 детей на 1200 мест, то было бы грустно – заметил Володин директору школы.

Также он выразил пожелание провести ревизию соседних школ и проверить как там обстоят дела.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

ИСТОЧНИК KP.RU

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