2019-06-27T19:10:07+03:00
Общество

Жители Заводского района рассказали Володину, что вместо обещанной школы строят дом

Мэр Саратова сообщил, что с застройщиками разберутся
Екатерина Семенова
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Жители пожаловались Володину на строительство дома вместо школыЖители пожаловались Володину на строительство дома вместо школыФото: Екатерина Семенова
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В микрорайоне «Авиатор» в Саратове планируется строительство новой школы на 1200 мест. Об этом на встрече с жителями Заводского района вечером 27 июня заявил Вячеслав Володин. В микрорайоне сегодня 15 многоэтажных жилых домов и строятся еще десять. При этом до ближайших школ добираться детям очень далеко и все эти учебные заведения уже переполнены. Местные жители собрали более тысячи подписей под обращением о содействии в строительстве школы к председателю ГД Вячеславу Володину, избиравшемуся в парламент, в том числе, и от Саратовской области.

Принято решение о подготовке проектно-сметной документации.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Местные жители задали Володину вопрос- на Пензенской обещали школу. А там уже строят дом.

Мэр Исаев заверил, - можете не переживать, с застройщиками уже ведётся работа.

Вячеслав Володин попросил пояснений и спросил хватит ли планируемой площадки под строительство школы, а также предусмотрены ли дома здесь генпланом.

Михаил Исаев заявил, что сейчас идёт процесс оспаривания выделения земель. Представитель застройщика со своей стороны сказал, что разрешение на строительство было выдано в 2017 году.

- Вот вы начали строительство домов, а у вас тут ни школы, ни садика - посетовал Володин.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Он заметил, что средства на строительство школы могут поступить уже в июле, но это если будет готов проект.

- Если он будет готов 25 июля, как обещано, то средства поступят в ближайшие недели, то есть, начало августа. После этого город проведет конкурсные процедуры, до сентября. И если включаем в федеральный бюджет, то можем ввести школу в эксплуатацию к следующему учебному году. Главное начать работы уже в этом. Например, делать фундамент можно и зимой. А в тепле время, то есть следующей весной, вести отделку. И уже к 1 сентября чтобы дети пошли на занятия, - рассказал Вячеслав Володин.

Жители приняли эти слова с восторгом

Володин назвал повсеместной проблемой проектировку жилых районов без соцобъектов.

- Мы построим тут школу, как «Аврора» в Солнечном-2, - пообещал политик.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

ИСТОЧНИК KP.RU

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