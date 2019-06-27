2019-06-27T18:37:35+03:00
Общество

В лагеря Саратова разрешили заезд детей

Первые смены отменили из-за мышиной лихорадки
Дарья Вострикова
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С завтрашнего дня, 28 июня, дети наконец смогут попасть в лагеря, которые расположены на Кумысной поляне и Базарно-Карабулакском районе Саратовской области.

- Выражаем слова благодарности службам и руководителем оздоровительных учреждений за слаженность работы. Мы благодарим родителей за понимание решения о переносе начала первой смены из-за ситуации с заболеваемостью ГЛПС, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области,

Напомним, что заезды первой смены были отменены из-за высокого риска заражения. Из-за болезни пострадали более 700 горожан. Один из случаев закончился летальным исходом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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